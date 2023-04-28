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МО РФ об убийстве мирных жителей в Умани и Днепре: "цель достигнута" | Фото: ДСНС
28.04.2023 17:50 Алина Груднева

МО РФ об убийстве мирных жителей в Умани и Днепре: "цель достигнута"

Министерство обороны РФ объявило, будто ракетные удары по Умани и Днепру наносились не по жилым домам, а по "пунктам временной дислокации резерва ВСУ".

Такое оправдание озвучил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
 
"Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ", - объявил он.

По словам Конашенкова, цель удара "достигнута", и нужные объекты были поражены.
 
"Выдвижение резервов противника в районы боевых действий прекращено", – добавил он.

По последним данным, в результате удара по Днепру погибли молодая женщина с дочкой. В Умани из-под завалов разрушенного многоэтажного жилого дома уже достали тела 19 погибших. При этом, под обломками здания по-прежнему находятся люди.
 

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