



МО РФ об убийстве мирных жителей в Умани и Днепре: "цель достигнута"

Министерство обороны РФ объявило, будто ракетные удары по Умани и Днепру наносились не по жилым домам, а по "пунктам временной дислокации резерва ВСУ".



Такое оправдание озвучил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.



"Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ", - объявил он.



По словам Конашенкова, цель удара "достигнута", и нужные объекты были поражены.



"Выдвижение резервов противника в районы боевых действий прекращено", – добавил он.



По последним данным, в результате удара по Днепру погибли молодая женщина с дочкой. В Умани из-под завалов разрушенного многоэтажного жилого дома уже достали тела 19 погибших. При этом, под обломками здания по-прежнему находятся люди.

