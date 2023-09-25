



Крымский мост вновь перекрыт для движения транспорта

Вечером, 25 сентября, во временно оккупированном Крыму и Севастополе объявили воздушную тревогу.



По данным местных пабликов, якобы зафиксирован пролет ракеты.



А тем временем, Крымский мост вновь перекрыт для движения транспорта. Тревога в Крыму объявлена на фоне ударов по Севастополю, где расквартирован Черноморский флот РФ. Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение.



А тем временем, поступила информация, будто российская ПВО сбила одну ракету в районе аэродрома "Бельбек". Также есть данные о том, что россияне подняли в воздух все вертолеты, чтобы те не стали целями.