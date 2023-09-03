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Крымский мост трижды атакован морскими дронами
03.09.2023 06:53 Аркадий Бочаровский

Крымский мост трижды атакован морскими дронами

Минобороны России сообщило об отражении атак украинских морских беспилотников на Крымский мост. 

Первая атака, по данным военного ведомства, произошла около 23:15 по московскому времени. Минобороны заявило, что полупогружный безэкипажный катер был «своевременно обнаружен и уничтожен» в акватории Черного моря. 

Еще два морских дрона пытались атаковать Крымский мост в 02:10 и в 02:20, сообщает министерство. Оба беспилотника уничтожены в акватории Черного мора. 

С полуночи до трех часов ночи движение по Крымском мосту было перекрыто, сообщалось в телеграм-канале оперативной информации по ситуации на мосту. 

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