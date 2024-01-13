Новости » События в Украине
Комбинированная атака на Украину: сколько запущено "Кинжалов"
13.01.2024 12:31 Алина Груднева

Комбинированная атака на Украину: сколько запущено "Кинжалов"

В министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что осуществили комбинированную атаку на украинские города.

По данным МО РФ, они нанесли удары высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также БПЛА.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Цель удара достигнута, все объекты поражены",  - сказали в РФ.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ запустила по Украине шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", половина из которых не достигла целей.

"Сегодня мы видели шесть "Кинжалов, мы о них сообщали. Половина точно не достигла целей - это 100%", - сообщил он.

Игнат не исключил, что россияне также запустили фальш-цели. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы