Комбинированная атака на Украину: сколько запущено "Кинжалов"
В министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что осуществили комбинированную атаку на украинские города.
По данным МО РФ, они нанесли удары высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также БПЛА.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
"Цель удара достигнута, все объекты поражены", - сказали в РФ.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ запустила по Украине шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", половина из которых не достигла целей.
"Сегодня мы видели шесть "Кинжалов, мы о них сообщали. Половина точно не достигла целей - это 100%", - сообщил он.
Игнат не исключил, что россияне также запустили фальш-цели.