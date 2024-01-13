



Комбинированная атака на Украину: сколько запущено "Кинжалов"

В министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что осуществили комбинированную атаку на украинские города.



По данным МО РФ, они нанесли удары высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также БПЛА.



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"Цель удара достигнута, все объекты поражены", - сказали в РФ.



По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ запустила по Украине шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", половина из которых не достигла целей.



"Сегодня мы видели шесть "Кинжалов, мы о них сообщали. Половина точно не достигла целей - это 100%", - сообщил он.



Игнат не исключил, что россияне также запустили фальш-цели.