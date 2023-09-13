



Командующий ВС ВСУ о взрывах в Севастополе: Продолжение следует

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, комментируя ночные взрывы во временно оккупированном Севастополе, поблагодарил пилотов ВС ВСУ за отличную боевую работу.



"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночной "бавовны" в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует...", - подчеркнул Олещук.



Как сообщал Mignews, в среду, 13 сентября, оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки. В Минобороны РФ заявили об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.



