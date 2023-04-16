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Казахстан расследует участие своих граждан в войне в Украине
16.04.2023 22:28 Ирина Демьянова

Казахстан расследует участие своих граждан в войне в Украине

Комитет нацбезопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел об участии граждан страны в войне в Украине. В случае подтверждения участия в боевых действиях гражданам Казахстана грозит от 5 до 9 лет заключения.

Об этом сообщает  "КазТАГ".

"КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока неизвестна, данные досудебного следствия по закону не подлежат разглашению. Также неизвестно, на чьей стороне воюют обвиняемые.

По статье 172 УК РК за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 9 лет.
 

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