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Как украинцы сбили Су-34 россиян: момент заснят на видео
02.03.2024 17:17 Алина Груднева

Как украинцы сбили Су-34 россиян: момент заснят на видео

Украинцы засняли момент сбития российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении.

Соответствующее видео представил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении!
Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях", - подписал Олещук.

Напомним, что очередной российский истребитель был сбит 1 марта.

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