



Как украинцы сбили Су-34 россиян: момент заснят на видео

Украинцы засняли момент сбития российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении.



Соответствующее видео представил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



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"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении!

Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях", - подписал Олещук.



Напомним, что очередной российский истребитель был сбит 1 марта.