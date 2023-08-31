



ISW: Украинские беспилотники атакуют, пока российская ПВО остается неэффективной

Удар украинских беспилотников по аэродрому в Псковской области свидетельствует о недостаточной адаптации российской ПВО к защите от таких атак, в отличие от ее успехов в Крыму.



Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW).



Согласно данным ISW, украинские вооруженные силы сумели уничтожить четыре российских самолета Ил-76 в ходе удара беспилотниками по аэродрому в Псковской области в ночь с 29 на 30 августа. Из российских источников, на которые ссылаются эксперты, также следует, что к аэродрому направились более двадцати украинских дронов.



"Информация из ряда российских источников, включая Минобороны РФ, свидетельствует о том, что системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы были задействованы в сбивании украинских беспилотников над областями Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской", - отмечается в аналитическом обзоре.



Специалисты ISW предполагают, что "возможно, российские силы сконцентрировали свои противовоздушные системы на защите Москвы и каким-то образом упустили из виду необычно высокое количество украинских дронов, которые, как утверждается, нанесли удар по аэродрому в Пскове".



Кроме того, эксперты отмечают нарастающее беспокойство в российских рядах из-за того, что на западе страны не остается безопасных зон из-за постоянно растущих технических возможностей Украины. Вероятно, российским властям предстоит учесть этот факт при обеспечении безопасности военных и стратегически важных объектов.