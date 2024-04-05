



ISW: РФ информатаками толкает Киев к переговорам и хочет заставить Запад бояться

В последнее время наблюдается активизация информационных операций со стороны России. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что через высказывания министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Кремль пытается подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад бояться и "самосдерживаться".



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Например, Шойгу пытается давить на Францию, чтобы она сдерживала поддержку Украины и стимулировала мирные переговоры через третьи страны и Киев. Песков заявил о "прямой конфронтации" между НАТО и Россией, обвинив Альянс в приближении к границам России, а Лавров, имитируя заинтересованность в переговорах, подчеркнул готовность России вести эти самые переговоры, но на своих условиях, осуждая при этом украинскую "формулу мира".



ISW отмечает, что Россия продолжает подготовку к потенциальной войне с НАТО, осуществляя военные реформы и усиливая свои военные округа на западе страны. Это свидетельствует о стремлении России к усилению военного присутствия и подготовке к возможному конфликту.

