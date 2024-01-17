



Иран: "У Украины нет ни единого доказательства. Они нам их не предоставили"

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, находясь на форуме в Давосе заявил, что Украина многократно обвиняла Иран в поставке дронов в Россию. Однако Иран никогда никаих дронов Россие не поставлял.







“Я попросил у них доказательств, какие-то части - что-то… Это было на встрече в Омане. Но украинская делегация сказала, что нам нужно вернуться в Киев, чтобы их привезти, привезем на следующую встречу. После этого были еще встречи и что? Ничего? Для того чтобы обвинять, нужны доказательства”.



И когда ведущий сказал Абдоллахияну:



“Но даже русские используют слово “шахид”, когда говорят о дронах. Я не думаю, что это русское слово, оно иранское”.



И тогда иранский министр сказал:



“Ну, понимаете, мы продаем оружие в разные страны в нашем регионе. И это совсем не сложно скопировать наши дроны. Мы не ответственны за это. Но, как я уже сказал, Украина до сих пор не предоставила ни единого доказательства тому.



Мы осуждаем гибель гражданских и детей в Йемене и Газе, но мы также осуждаем и гибель гражданских и детей в Украине. Да, у нас тесные связи с Россией, но я спрашивал их: "Используете ли вы наше оружие против украинцев?" И они отвечали мне: "Нет, конечно не используем". Война — это вообще всегда не выход, ни в Газе, ни в Украине”. И до этого момента Украина создает слишком много шума вокруг этого, обвиняет…но они не предоставили нам ни единого доказательства присутствия”.

