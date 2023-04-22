



Иорданские ракеты для ПВО впервые замечены на вооружении у украинцев

Украинские военные, вероятно, получили для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" ракеты из Иордании. Об этом сообщается в Твиттере организации Ukraine Weapons Tracker.



Сложная ситуация в ВСУ с запасами советских зенитных ракет покрывается всеми возможными способами, отмечают аналитики.



Вероятно, ракеты были поставлены из иорданских складов, потому что в 2017 году Иордания списала ЗРК "Оса-АК". Их армия имела на вооружении 52 установки, из которых 35 были проданы в Армению.



Судьба остальных комплексов ПВО остается неизвестной. Также эксперты утверждают, что ракеты 9М33М2, которые использовали иорданцы на ЗРК "Оса-АК", менее мощные и старые, чем те, которые используют украинские военные на модернизированных "Оса-АКМ".

#Ukraine: The serious deficit in missile stocks for Ukrainian legacy Soviet air defense systems are covered in all possible ways; one such example are these orange-toned missiles for the 9K33M3 Osa-AKM.



These missiles are apparently from 🇯🇴 Jordanian stocks. pic.twitter.com/6gfo3uzMp6 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 22, 2023

Это первый раз, когда в Украине заметили оружие из Иордании.