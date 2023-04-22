Иорданские ракеты для ПВО впервые замечены на вооружении у украинцев
Украинские военные, вероятно, получили для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" ракеты из Иордании. Об этом сообщается в Твиттере организации Ukraine Weapons Tracker.
Сложная ситуация в ВСУ с запасами советских зенитных ракет покрывается всеми возможными способами, отмечают аналитики.
Вероятно, ракеты были поставлены из иорданских складов, потому что в 2017 году Иордания списала ЗРК "Оса-АК". Их армия имела на вооружении 52 установки, из которых 35 были проданы в Армению.
Судьба остальных комплексов ПВО остается неизвестной. Также эксперты утверждают, что ракеты 9М33М2, которые использовали иорданцы на ЗРК "Оса-АК", менее мощные и старые, чем те, которые используют украинские военные на модернизированных "Оса-АКМ".
Это первый раз, когда в Украине заметили оружие из Иордании.