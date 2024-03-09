



Индия разоблачила торговцев, отправляющих индийцев воевать на Украине за Россию

Индия разоблачила масштабную сеть работорговцев, поставляющих людей в Россию для принудительной службы и участия в войне против Украины.



Об этом сообщила газета Indian Express.



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Центральное бюро расследований Индии (CBI) раскрыло сеть работорговцев, поставлявших людей для участия в войне в Украине на стороне России, в ходе обысков, проведенных в семи городах.



По данным следствия, группа людей, включая трех граждан России, вербовала индийцев под предлогом поступления в университеты в России.



Однако, добравшись до России, паспорта этих индийцев были отобраны российскими агентами, и они были вынуждены воевать на стороне России против своей воли.



"Стало известно, что по прибытии в Россию паспорта этих индийских граждан были отобраны агентами в России. Их готовили к боевым действиям. Позже эти граждане Индии были направлены на передовые базы в зоне российско-украинской войны вопреки их желанию и подвергли свою жизнь серьезной опасности", - говорится в сообщении.



CBI также установила, что одно из агентств, расположенных в Дели, предположительно отправило в Россию около 180 человек, в основном по студенческим визам.



CBI утверждает, что было установлено, что некоторые жертвы торговли людьми также получили тяжелые ранения в зоне боевых действий. Днем ранее стало известно, что один из завербованных индийских граждан был убит.



В настоящее время спецслужбы Индии расследуют причастность сотрудников российского посольства к торговле людьми в Индии.



Неделей ранее стало известно об очередном случае мошенничества при вербовке индийцев в Вооруженные силы России. Граждан Индии через ряд агентств и социальные сети заманивали на работу в государственные учреждения в России, обещая высокие зарплаты.



"Они были обмануты. Сотрудник агентства, который их нанял, сказал, что они будут работать только в Москве. Вместо этого они прошли 15-дневную подготовку и были отправлены в Украину, где их заставили воевать", - рассказал The Indian Express Мохаммед Имран, брат одной из жертв.



Обманутым индийцам обещали зарплату в 45 000 рупий в месяц (540 долларов) в течение первых трех месяцев, которая постепенно должна была вырасти до 1,5 лакхов рупий (1800 долларов). Проработав год, они якобы получали право на российский паспорт и гражданство.

