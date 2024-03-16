Новости » События в Украине
Германия об ударе по Одессе: подлая атака
16.03.2024 22:30 Алина Груднева

Германия об ударе по Одессе: подлая атака

Германия отреагировала на смертоносный ракетный удар по Одессе, нанесенный Россией, который унес жизни как минимум 21 украинца, а также ранил еще десятки.

Соответствующее заявление в поддержку м=Украины опубликовало министерство иностранных дел ФРГ.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Во внешнеполитическом ведомстве Германии были возмущены тем, что среди погибших оказались гражданские лица и спасатели, прибывшие, чтобы предоставить помощь пострадавшим.

"Такие подлые атаки являются неотъемлемой частью российской захватнической войны. Мы как никогда твердо стоим на стороне Украины", – возмутились в Германии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы