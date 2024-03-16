



Германия об ударе по Одессе: подлая атака

Германия отреагировала на смертоносный ракетный удар по Одессе, нанесенный Россией, который унес жизни как минимум 21 украинца, а также ранил еще десятки.



Соответствующее заявление в поддержку м=Украины опубликовало министерство иностранных дел ФРГ.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Во внешнеполитическом ведомстве Германии были возмущены тем, что среди погибших оказались гражданские лица и спасатели, прибывшие, чтобы предоставить помощь пострадавшим.



"Такие подлые атаки являются неотъемлемой частью российской захватнической войны. Мы как никогда твердо стоим на стороне Украины", – возмутились в Германии.