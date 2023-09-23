



Генерал Тарнавский: Зима не помешает контрнаступлению Украины

Зима не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины, поскольку большинство боевых продвижений вперед на сегодня проходят в пешем формате. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский.



К слову, о том, что основную роль в этой войне играет артиллерия и пешие атаки, заявил и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.



"Сейчас бронетехника используется только для эвакуации или оперативной переброски пехотных расчетов в определенное место, но в боевых действиях не участвует. Даже "Абрамсы", если их использовать в общевойсковом бою, долго не проживут", - заявил главный разведчик страны.



В свою очередь Тарнавский отметил, что погода может быть серьезным препятствием при продвижении, но не сильно повлияет на контрнаступление.



"Погода может быть серьезным препятствием при продвижении, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что погода сильно повлияет на контрнаступление", - цитирует командующего CNN.



По словам Тарнавского, сильные дожди осенью и в начале зимы могут превратить землю в грязь и усложнить передвижение тяжелой техники, например, танков, но украинские силы движутся небольшими группами, преимущественно пешком.



Кроме того, командующий убежден, что наибольший прорыв в контрнаступлении ВСУ еще впереди, и украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмака.



"Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ", - подчернул Тарнавский.



Он также отметил, что ВСУ продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении. Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.



Командующий также уточнил, что большой прорыв ВСУ в этом контрнаступлении произойдет после Токмака. Он добавил, что сейчас россияне полагаются на глубину своей линии обороны там.