



Гарантии от США должны быть похожи на израильскую модель, - Зеленский

Двусторонний договор с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности Украины должен быть похож на израильскую модель. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "1+1".



Договор должен содержать вопросы оружия, санкций, финансов, однако с каждой страной перечень может быть другой.



"Там должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты - меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией - сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но - финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии", - заявил он.



Зеленский подчеркнул, что договор с США может быть похож на израильскую модель гарантий безопасности от американцев.



"С США у нас, наверное, будет именно такая модель - израильская, там, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее. Вроде бы израильская, но другое государство у нас и другой враг", - пояснил он.



Президент заверил, что в случае смены президента в США договор будет продолжать действовать, поскольку документ должен быть обязательно ратифицирован Конгрессом, а в европейских странах - их парламентами.



Зеленский также добавил, что Украина не отказывается от НАТО, а гарантии безопасности будут действовать на пути Украины в Альянс.



