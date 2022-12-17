



Электроснабжение Харькова и области восстановлено

Харьковская область вновь со светом, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



"В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что накануне весь регион был полностью обесточен после массированного ракетного удара, нанесенного российскими оккупационными войсками по объектам энергетической инфраструктуры.



Кроме того, по словам Синегубова, в минувшие сутки оккупанты вновь обстреливали Купянское направление (в частность, район Сеньковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого), а также населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов области.