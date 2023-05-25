



Брежнева и еще ряд советских деятелей лишили звания "Почетный гражданин Киева"

Советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева сегодня лишили звания "Почетный гражданин города Киева". Об этом сообщает Киевский городской совет.



Отмечается, что кроме Брежнева этого звания лишили еще пять человек, которые были избраны и работали на руководящих должностях коммунистической партии бывшего СССР или связаны с органами КГБ.



"Это решение - еще один шаг к ликвидации наследия бывшего коммунистического режима", - говорится в сообщении горсовета.



В Киевсовете добавили, что за соответствующее решение проголосовали 82 депутата. Решение принято в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".



Также звания "Почетный гражданин города Киева" лишили Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Тиня Чионга.



Леонид Брежнев



Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР. Его деятельность связана с подавлением протестов в странах "социалистического лагеря", войной в Афганистане в 1979-1989 годах, эскалацией вооружений, а также поддержкой "революционных" режимов в странах "третьего мира". Во время пребывания Брежнева у власти усилился тотальный контроль за обществом органами КГБ. Он первым получил это звание.



Алексей Епишев



Советский партийный и государственный военный деятель; начальник Главного политического управления Советской армии и флота.



Виталий Масол



Украинский и советский государственный деятель, председатель Совета министров Украинской ССР (июль 1987 - октябрь 1990), премьер-министр Украины (июнь 1994 - март 1995).



Кирилл Москаленко



Украинский советский военный деятель, Маршал Советского Союза. Депутат Совета национальностей Верховного совета СССР 2-11 созывов.



Алексей Федоров



Генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. Советский партийный и государственный деятель, в годы немецко-советской войны командир Черниговско-волынского партизанского соединения, первый секретарь Черниговского и Волынского подпольных обкомов КПСС.



Тень Чионг



Вьетнамский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама и председатель Государственного совета страны. Наряду с Во Нгуен Зиапом был одним из основных военных стратегов Политбюро Партии трудящихся Вьетнама.



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