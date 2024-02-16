



Бои за Авдеевку: заявления военных, прогнозы аналитиков и реакция Байдена

Силы обороны Украины продолжают защищать Авдеевку от российских оккупантов и сдерживают продвижение противника. По состоянию на 23:00 15 февраля ситуация была "сложная, но контролируемая – ожесточенные бои шли в черте города, украинские войска применяли все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага".



Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.



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По его словам, согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения, подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.



Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете сообщают, что российские войска проводят тактическое окружение Авдеевки, что может создать условия, которые заставят украинские войска оставить свои позиции в этом населенном пункте. В ISW сослались на недавние геолокационные данные, которые указывают на то, что российские войска перерезали последнюю дорогу из Авдеевки, которая использовалась для логистических целей.



Впрочем, представитель Таврической группы войск Дмитрий Лиховий сообщил, что украинские войска сейчас используют подготовленные вторичные наземные линии связи для снабжения украинских сил в южной и восточной частях Авдеевки. Лиховий признал, что украинские войска отходят с некоторых позиций вблизи Авдеевки, но заявил, что защитники продолжают отбивать у россиян отдельные позиции в "серой зоне".



Впрочем, россияне не способны успешно окружить либо охватить Силы обороны Украины. В дальнейшем оккупанты будут продвигаться путем незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров. В случае потенциального захвата Авдеевки, россияне не смогут быстро продвинуться и оккупировать крупные населенные пункты к западу от города. Войска агрессора понесли очень большие потери и для захвата новых территорий, им нужен длительный период восстановления и отдыха, считают аналитики ISW.



Прокомментировали ситуацию в Авдеевке и в Белом доме. Так, координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга заявил, что Авдеевка может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у украинских войск недостаточно артиллерийских снарядов, поэтому Конгрессу США нужно быстро одобрить новую помощь для Украины.



Он рассказал, что на востоке Украины бои невероятно интенсивные. В частности, это касается ситуации вокруг Авдеевки. Чиновник напомнил, что поскольку Конгресс до сих пор не одобрил новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долл, США не могут передать украинским защитникам артснаряды для срыва российских атак.



"Российские войска сейчас достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна", – добавил Кирби.



Но все призывы пока остаются лишь призывами. Палата представителей США после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила отправиться на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован, сообщает "Голос Америки". Соответственно конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.



На такое решение законодателей отреагировал президент США Джо Байден. Американский лидер в своем Х (Twitter) отметил, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ, "не будет забыт".



"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", – написал он.