



Блиндажи россиян трещат: ВСУ на Южном фронте пошли в атаку

Подразделения украинской армии на Запорожском направлении Южного фронта достигли новых успехов и продвинулись в направлении села Вербовое, которое расположено в 9 км к востоку от населенного пункта Работино, и в 20 км от Токмака. Об этом сообщает dialog.ua.



Артиллерия ВСУ расстреливает блиндажи и окопы с российскими военными, подавляя попытки сопротивления со стороны противника.



Telegram-канала Kravchuk опубликовал карту продвижения, составленную с помощью геолоцированных данных, полученных на новых видео с западной части Вербового.



“Зафиксировано продвижение ВСУ в направлении села Вербовое, в этом направлении тоже трещат блиндажи россиян”, – отмечено в сообщении.

Эксперт подчеркивает, что успех под Вербовым важен, поскольку позволяет расширить левый фланг атаки украинской армии.



“Это сейчас очень нужно, так как ВСУ вклинились в линию обороны и чтобы предотвратить огневой мешок, фланги должны быть прикрыты”, – отмечено в сообщении.



