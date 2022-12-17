



Администрация Байдена призвала Конгресс выделить Украине еще $38 млрд

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу о предоставлении Украине дополнительных средств в размере почти 38 миллиардов долларов.



Об этом заявил представитель Белого дома Джейк Салливан, сообщает "Голос Америки".



"Мы знаем, что наша работа заключается в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, они оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров", - заявил Салливан.