



Вырвало двери в воздухе: Boeing 737-9 запрещены к полетам

В США запретили к полетам самолеты Boeing 737-9 после чрезвычайного происшествия.



На высоте 5 км на рейсе Портленд-Онтарио прямо в полете вырвало аварийные двери.



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Несколько пассажиров получили травмы. Аварию пояснили проблемами с давлением.



Пилоты посадили самолет, после чего судном занялись специалисты. Что примечательно, этот самолет сошел с конвейера лишь два месяца назад. Теперь весь парк самолетов Boeing 737-9 останется на земле до дальнейшего уведомления.