Вырвало двери в воздухе: Boeing 737-9 запрещены к полетам
В США запретили к полетам самолеты Boeing 737-9 после чрезвычайного происшествия.
На высоте 5 км на рейсе Портленд-Онтарио прямо в полете вырвало аварийные двери.
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Несколько пассажиров получили травмы. Аварию пояснили проблемами с давлением.
Пилоты посадили самолет, после чего судном занялись специалисты. Что примечательно, этот самолет сошел с конвейера лишь два месяца назад. Теперь весь парк самолетов Boeing 737-9 останется на земле до дальнейшего уведомления.
У самолета, выполнявшего рейс из США в Канаду, оторвало кусок фюзеляжа — пассажирам пришлось лететь в масках и с огромной воронкой в салоне— НЕВАЖНЫЕ ВЕСТИ 🎯 (@zhanoffartin) January 6, 2024
По данным СМИ, инцидент произошел на борту Boeing 737-9 MAX
У некоторых пассажиров в проем засосало телефоны, а с ребенка сорвало рубашку pic.twitter.com/TTs84pwwKk