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Вырвало двери в воздухе: Boeing 737-9 запрещены к полетам
07.01.2024 10:40 Алина Груднева

Вырвало двери в воздухе: Boeing 737-9 запрещены к полетам

В США запретили к полетам самолеты Boeing 737-9 после чрезвычайного происшествия.

На высоте 5 км на рейсе Портленд-Онтарио прямо в полете вырвало аварийные двери.

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Несколько пассажиров получили травмы. Аварию пояснили проблемами с давлением.

Пилоты посадили самолет, после чего судном занялись специалисты.  Что примечательно, этот самолет сошел с конвейера лишь два месяца назад. Теперь весь парк самолетов Boeing 737-9 останется на земле до дальнейшего уведомления.

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