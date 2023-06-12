



Во время путешествий по Израилю больше всего тратят туристы из США

Согласно новому отчету, опубликованному Mastercard в понедельник, туристы из США больше всего тратят среди путешественников, посещающих Израиль, тратя в среднем 1042 доллара за поездку.



Далее следуют швейцарские туристы, а после них путешественники из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады, Франции, Германии, Мексики и Индии. Средний турист в Израиле тратит 806 долларов во время посещения.



То, на что туристы тратят свои деньги, зависит от того, откуда они приехали: итальянцы тратят 34% своих общих расходов на кулинарные впечатления, в то время как индийские посетители, как правило, выделяют аналогичную часть (39%) на проживание.



Голландские туристы больше всего тратят на транспорт и путешествия (10%) и кулинарные изыски (31%).



Туристы, посещающие Святую Землю, в среднем проводят в Иерусалиме больше времени, чем в Тель-Авиве, при этом средняя продолжительность посещения столицы составляет 4,7 ночи. В целом средняя продолжительность визитов в Израиль в 2022 году составила 7,3 дня.



Больше всего туристов из США: 31% = в Тель-Авиве и 58% в Иерусалиме, за ними следуют путешественники из Великобритании и Германии.



Большинство туристов, посещающих Израиль, прибывают из Бразилии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Великобритании и США.



Туристы, как правило, тратят больше в Тель-Авиве, чем в Иерусалиме, при этом средние расходы туристов в Тель-Авиве составляют 319 долларов по сравнению с 289 долларами в Иерусалиме.



По данным Mastercard, больше всего туристов приехало в ноябре, так как именно в этом месяце в 2022 году было проведено наибольшее количество транзакций.



