



Власти Бали хотят запретить въезд украинцам и россиянам

Губернатор острова Бали Ваян Костер обратился к правительству Индонезии с просьбой запретить выдавать гражданам России и Украины визы по прибытии в страну.



По словам Костера, на Бали участились случаи нарушения миграционного законодательства: россияне и украинцы получают туристические визы, а потом пытаются искать работу на острове. Только в марте из Индонезии депортировали как минимум четырех россиян, нарушивших визовый режим, пишет Reuters.



А 9 марта из Индонезии депортировали юмориста Михаила Шаца (признан Минюстом России иноагентом), который планировал выступить с концертом на Бали.



Индонезия разрешает гражданам России и Украины оформить визу по прибытии. Такая виза позволяет находиться в Индонезии 30 дней, а потом продлить ее еще на 30 дней