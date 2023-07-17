



Virgin Galactic анонсировала первый гражданский полет в космос

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic объявила о том, что первые гражданские космические туристы полетят на высоту в примерно 85 км над поверхностью Земли уже 10 августа, пишет газета Daily Mail.



Известно о том, что первыми счастливчиками стали трое граждан, имена которых не называют. Но все трое заплатили за место на космическом самолете VSS Unity либо 250 тысяч долларов (такой цена была пару лет назад во время первых бронирований), либо же нынешнюю цену в 450 тысяч долларов. В Virgin Galactic заявили, что имена космических туристов назовут во время прямой трансляции полета 10 августа.



На сегодняшний день уже 800 человек забронировали места на космоплане VSS Unity, чтобы увидеть Земли практически из космоса и несколько минут побывать в состоянии невесомости. Весь полет должен занять примерно 90 минут.



