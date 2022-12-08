



В Тунисе отменили коронавирусные ограничения для въезда в страну

Власти Туниса отменили основные коронавирусные ограничения для прибывших туристов, но все же некоторые правила продолжают действовать в стране.

Такое решение приняло тунисский Минздрав, а причиной стало резкое снижение новых случаев заражения COVID-19.



Ограничения, которые отменили:

От иностранных туристов по прибытии в Тунис больше не потребуют сертификат вакцинации от COVID-19.

Пассажирам больше не нужно заполнять онлайн-форму декларации о состоянии здоровья перед вылетом в Тунис.

Упразднено и прохождение карантина в отеле для невакцинированных туристов.

По прибытии в международный аэропорт или другие порты въезда у пассажиров могут проверить температуру.

Ношение маски обязательно в транспорте и на вокзалах.

Правила, продолжающие действовать: