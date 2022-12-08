В Тунисе отменили коронавирусные ограничения для въезда в страну
Власти Туниса отменили основные коронавирусные ограничения для прибывших туристов, но все же некоторые правила продолжают действовать в стране.
Такое решение приняло тунисский Минздрав, а причиной стало резкое снижение новых случаев заражения COVID-19.
Ограничения, которые отменили:
- От иностранных туристов по прибытии в Тунис больше не потребуют сертификат вакцинации от COVID-19.
- Пассажирам больше не нужно заполнять онлайн-форму декларации о состоянии здоровья перед вылетом в Тунис.
- Упразднено и прохождение карантина в отеле для невакцинированных туристов.
Правила, продолжающие действовать:
- По прибытии в международный аэропорт или другие порты въезда у пассажиров могут проверить температуру.
- Ношение маски обязательно в транспорте и на вокзалах.