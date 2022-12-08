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В Тунисе отменили коронавирусные ограничения для въезда в страну
08.12.2022 17:57 Евгения Маркова

В Тунисе отменили коронавирусные ограничения для въезда в страну

Власти Туниса отменили основные коронавирусные ограничения для прибывших туристов, но все же некоторые правила продолжают действовать в стране.
Такое решение приняло тунисский Минздрав, а причиной стало резкое снижение новых случаев заражения COVID-19.

Ограничения, которые отменили:

  • От иностранных туристов по прибытии в Тунис больше не потребуют сертификат вакцинации от COVID-19.
  • Пассажирам больше не нужно заполнять онлайн-форму декларации о состоянии здоровья перед вылетом в Тунис.
  • Упразднено и прохождение карантина в отеле для невакцинированных туристов.

Правила, продолжающие действовать:
  • По прибытии в международный аэропорт или другие порты въезда у пассажиров могут проверить температуру.
  • Ношение маски обязательно в транспорте и на вокзалах.

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