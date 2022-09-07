



​​​​​​​В Швейцарии будут сажать на три года за обогрев дома выше +19 градусов

Швейцарцам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Об этом сообщил пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли газете Blick.



"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", - объяснил он.



Как пишет издание, в случае умышленного нарушения распоряжений грозит тюремный срок. В остальных случаях дело может дойти до штрафа.

Ранее власти Швейцарии заявили, что при нехватке газа в зданиях, отапливаемых с помощью этого энергоресурса, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет под запретом. Сауны и бассейны должны быть отключены.



Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии. Там призвали граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой. Швейцарские власти могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.