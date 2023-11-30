



В Казахстане экстренно сел борт из России

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в узбекский Самарканд, совершил экстренную посадку в Казахстане.



По данным российских СМИ, экипаж запросил разрешение на экстренную посадку в Актобе.



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Также в аэропорт была запрошена скорая помощь прямо к самолету. Как стало известно, одну из пассажиров стало плохо в самолете, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь.



Через какое-то время самолет взлетел и продолжил путь в Самарканд.