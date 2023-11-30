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В Казахстане экстренно сел борт из России
30.11.2023 01:22 Алина Груднева

В Казахстане экстренно сел борт из России

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в узбекский Самарканд, совершил экстренную посадку в Казахстане.

По данным российских СМИ, экипаж запросил разрешение на экстренную посадку в Актобе.

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Также в аэропорт была запрошена скорая помощь прямо к самолету. Как стало известно, одну из пассажиров стало плохо в самолете, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь.

Через какое-то время самолет взлетел и продолжил путь в Самарканд.

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