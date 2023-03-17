



В Италии появится самый длинный в мире подвесной мост

В Италии построят самый длинный в мире подвесной мост.



По данным Bloomberg, он появится между Сицилией и материковой частью.



Власти одобрили проект, который задумали еще древние римляне, 16 марта. В частности, будет возведена конструкция длиной в 3,2 километра.



Согласно проекту, мост начнут строить в следующем году. Министр инфраструктуры Маттео Салвини подчеркнул, что подвесная конструкция поможет сократить объем выбросов углекислого газа и удешевит путешествия через пролив.

