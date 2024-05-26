



В Испании протестуют из-за туристов

Испанцы вышли на масштабную акцию протеста на Балеарских островах из-за массового туризма.



По данным Reuters, в демонстрации участвовали около 10 тысяч человек.



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Акция протеста состоялась в городе Пальма. Жители требовали положить конец массовому туризму и ограничить возможность приобретения недвижимости лицами, которые живут на островах менее 5 лет.



В прошлом году на Канарских островах проводилась похожая акция протеста из-за дороговизны аренды жилья.