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В Испании протестуют из-за туристов
26.05.2024 11:33 Алина Груднева

В Испании протестуют из-за туристов

Испанцы вышли на масштабную акцию протеста на Балеарских островах из-за массового туризма.

По данным Reuters, в демонстрации участвовали около  10 тысяч человек.

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Акция протеста состоялась в городе Пальма. Жители требовали положить конец массовому туризму и ограничить возможность приобретения недвижимости лицами, которые живут на островах менее 5 лет.

В прошлом году на Канарских островах проводилась похожая акция протеста из-за дороговизны аренды жилья.

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