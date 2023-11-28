



В Финляндии подумывают о новых мерах на границе с РФ

В Финляндии подумывают о принятии дополнительных мер, если поток беженцев со стороны России выйдет из-под контроля.



По данным информационного агентства Reuters, информацию об этом подтвердил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.



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"Разведывательная информация из разных источников говорит нам, что люди все еще передвигаются. Если так будет продолжаться и дальше, в ближайшем будущем будут объявлены новые меры", - пояснил он.



Согласно данным пограничной службы Финляндии, в течение текущего месяца в страну из России въехали около 900 просителей убежища из разных стран. Накануне было объявлено о возможности полноценного закрытия границы с РФ из-за этого.