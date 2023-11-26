В Финляндии объявили о возможности полного закрытия границы с РФ
Финляндия готовится к полноценному закрытию границы с Россией, если будет такая необходимость.
По данным местного издания Yle, такое заявление сделал премьер-министр Петтери Орпо.
"У нас - 1300-километровая граница с Россией, и она не огорожена", - пояснил он.
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По словам Орпо, пограничные пункты могут быть закрыты в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране.
Тем не менее, те, кто желают получить убежище, смогут подать соответствующее заявление в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в портах. На восточную границу с РФ такие меры не распространяются.