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В Финляндии объявили о возможности полного закрытия границы с РФ
26.11.2023 23:26 Алина Груднева

В Финляндии объявили о возможности полного закрытия границы с РФ

Финляндия готовится к полноценному закрытию границы с Россией, если будет такая необходимость.

По данным местного издания Yle, такое заявление сделал премьер-министр Петтери Орпо.

"У нас - 1300-километровая граница с Россией, и она не огорожена", - пояснил он.

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По словам Орпо, пограничные пункты могут быть закрыты в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране. 

Тем не менее, те, кто желают получить убежище, смогут подать соответствующее заявление в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в портах. На восточную границу с РФ такие меры не распространяются.

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