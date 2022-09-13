



В Дубае строят грандиозный "космический" отель в виде Луны

В Дубае собираются построить огромный отель в виде Луны стоимостью $5 млрд. Канадская архитектурная компания Moon World Resorts Inc разработала проект "космического" курорта Moon Dubai, авторы разработки - архитекторы Сандра Мэтьюз и Майкл Хендерсон. Они предлагают построить здание высотой 224 метра в виде Луны шириной 198 метров, установленной на круглой платформе из двух дисков. По расчетам специалистов, строительные работы займут всего четыре года.



По задумке авторов, отель сможет принимать 2,5 млн человек в год и предлагать им "космический туризм". В нем откроются спа-салон, оздоровительный центр, ночной клуб, выставочный центр, лаундж-зона и загадочный "лунный шаттл". Предлагается, чтобы Moon Dubai работал в соответствии с золотым сертификатом LEED, 5-звездочным стандартом застройки и 5-бриллиантовым курортным стандартом.



Moon Dubai будет включать в себя жилой комплекс Sky Villas с роскошными апартаментами размещенными внутри основных надстроек дисковых зданий. Внутри оборудуют примерно 300 квартир, которые желающие смогут приобрести и автоматически стать членами эксклюзивного частного клуба. Внутри искусственной Луны разместят офисы различных космических агентств, а также центры подготовки космонавтов.



