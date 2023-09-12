Новости » Путешествия
Тревога в Венеции: мест в отелях больше, чем местных жителей
12.09.2023 13:58 Алина Груднева

Тревога в Венеции: мест в отелях больше, чем местных жителей

В Венеции количество доступных для туристов мест в отелях стало больше, чем местных жителей, постоянно проживающих в городе.

О тревожной тенденции сообщает британская газета The Daily Mail.

В городе в настоящее время проживает около 49 тысяч местных жителей, в то время как в среднем за день город посещает более 52 тысяч туристов,  а в пик - до 110 тысяч человек.

В свою очередь, в отелях имеется 49 693 туристических мест. Чтобы решить проблему с жильем и неконтролируемым потоком путешественников местные власти решили с 2024 года ввести плату за однодневные визиты в Венецию. Теперь, чтобы попасть в город, туристам придется заплатить 5 евро.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы