



Судно Attenborough встретило огромный айсберг

Британский полярный корабль RRS Sir David Attenborough столкнулся лицом к лицу с самым большим айсбергом в мире.



Эта встреча позволила ученым на борту исследовательского судна поближе рассмотреть одно из настоящих чудес света.



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Площадь айсберга A23a, как его называют, составляет 3 900 кв. км, что вдвое больше площади Большого Лондона, и почти в два раза меньше Кипра.



Он оторвался от антарктического побережья в 1986 году и большую часть времени с тех пор прочно держался на морском дне.



Но за последний год течения и ветры быстро разогнали замерзшую глыбу по морю Уэдделла. И теперь она должна выйти за пределы Белого континента, в океан.

