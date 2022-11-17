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США договариваются с Оманом об открытии неба для израильских рейсов
17.11.2022 19:14 Алина Груднева

США договариваются с Оманом об открытии неба для израильских рейсов

Высокопоставленные представители США на прошлой неделе встретились с официальными лицами Омана, чтобы добиться от них согласия на открытие воздушного пространства для израильских рейсов.

 
Об этом сообщает Axios.
 
На встречу с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром аль-Бусаиди прибыли советник Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.
 
Их переговоры состоялись на фоне того, что недавно Саудовская Аравия разрешила израильским рейсам летать через воздушное пространство Королевства.

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