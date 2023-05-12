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США больше не будут спрашивать у туристов справку о вакцинации от COVID
12.05.2023 02:30 Алина Груднева

США больше не будут спрашивать у туристов справку о вакцинации от COVID


В США разрешили туристам больше не предъявлять в обязательном порядке справку о вакцинации от коронавируса при въезде.

Соответствующие правила утверждены американским правительством 11 мая.

Уточняется, что такое решение было принято по окончании чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за коронавируса, которое действовала в Соединенных Штатах в течение последних трех лет.

"Администрация намерена снять ограничения на поездки в соответствии с окончанием чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - сказано в заявлении Министерства внутренней безопасности США.



 

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