США больше не будут спрашивать у туристов справку о вакцинации от COVID
В США разрешили туристам больше не предъявлять в обязательном порядке справку о вакцинации от коронавируса при въезде.
Соответствующие правила утверждены американским правительством 11 мая.
Уточняется, что такое решение было принято по окончании чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за коронавируса, которое действовала в Соединенных Штатах в течение последних трех лет.
"Администрация намерена снять ограничения на поездки в соответствии с окончанием чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - сказано в заявлении Министерства внутренней безопасности США.