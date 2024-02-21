



Шри-Ланка запускает "Буддийскую тропу" для привлечения туристов и паломников

Инициатива была продвинута Офисом по продвижению туризма Шри-Ланки для привлечения посетителей из буддийских общин. Президент и министр иностранных дел также объявили о программе побратимства между храмами страны и храмами региона Юго-Восточной Азии.



Управление по развитию туризма Шри-Ланки намерено представить инициативу "Буддийская тропа", чтобы расширить культурное наследие страны за счет привлечения посетителей и паломников, принадлежащих к религиозному сообществу, сначала из Южной Азии и Юго-Восточной Азии, а затем постепенно включая посетителей из Европы, США и Австралии.



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В то же время президент Ранил Викремесинге и министр иностранных дел Али Сабр инициировали программу побратимства, в рамках которой 100 шриланкийских храмов будут иметь свои аналоги в странах, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Это дипломатическая инициатива, направленная на развитие религиозного туризма и укрепление культурных связей между азиатскими странами: Сингапур, Япония, Таиланд и Камбоджа также будут включены во второй этап программы. На данный момент шриланкийские буддийские монахи получили приглашения от Индонезии, Малайзии, Южной Кореи и Вьетнама для участия в подобных инициативах.

