Самолет внезапно развернулся над Гренландией из-за туалетов

Boeing 787 авиакомпании KLM, летевший из Амстердама в Лос- Анджелес, развернулся над Гренландией и вернулся в аэропорт вылета из-за сломавшихся туалетов.



По данным Airlive, пассажиров проинформировали о нерабочих уборных комнатах спустя час после взлета.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Капитан собирался вернуться, учитывая эту проблему, но пассажиры его уговорили двигаться дальше. Спустя какое-то время на борту остался лишь один рабочий туалет, из-за чего самолет все же пришлось вернуть в аэропорт вылета.



В воздухе борт провел больше шести часов, прежде чем приземлился в Амстердаме. В строй самолет вернулся лишь на следующий день. Причина внезапной поломки почти всех туалетов не раскрывается.



KLM Boeing 787 bound to LAX turns around over Greenland due to 8 toilets on 9 out of service https://t.co/DpWs7RvCev pic.twitter.com/jbcZCps3g7