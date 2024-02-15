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Самолет внезапно развернулся над Гренландией из-за туалетов
15.02.2024 11:05 Алина Груднева

Самолет внезапно развернулся над Гренландией из-за туалетов

Boeing 787 авиакомпании KLM, летевший из Амстердама в Лос- Анджелес, развернулся над Гренландией и вернулся в аэропорт вылета из-за сломавшихся туалетов.

По данным Airlive, пассажиров проинформировали о нерабочих уборных комнатах спустя час после взлета.

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Капитан собирался вернуться, учитывая эту проблему, но пассажиры его уговорили двигаться дальше. Спустя какое-то время на борту остался лишь один рабочий туалет, из-за чего самолет все же пришлось вернуть в аэропорт вылета.

В воздухе борт провел больше шести часов, прежде чем приземлился в Амстердаме. В строй самолет вернулся лишь на следующий день. Причина внезапной поломки почти всех туалетов не раскрывается.
 

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