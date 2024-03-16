



Самое дорогое блюдо ресторана Мишлен будут подавать в Космосе

Шеф-повар Расмус Мунк из ресторана Alchemist, удостоенный звезды Мишлен, будет готовить блюда в рамках программы "на краю космоса", которую запустит компания SpaceVIP, занимающаяся космическими путешествиями.



Неземные удовольствия получат клиенты ресторана на космическом корабле "Нептун" компании Space Perspective.



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Экспедиции, которые должны стартовать в 2025 году с побережья Флориды, будут длиться шесть часов. Билет будет стоить 495 тысяч долларов. Таким образом, космические путешественники смогут попробовать самое дорогое блюдо ресторана Мишлен за пределами Земли.



Клиентов не только угостят "мишленовскими" блюдами, но и предоставят им наряды от кутюр, сшитые по индивидуальному заказу французским домом моды Ogier с использованием новейших технологий изготовления тканей. На борту также будет первый в мире космический SPA-салон.