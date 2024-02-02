



С июля туристы будут платить за подъем на гору Фудзи

Альпинисты, планирующие подняться на гору Фудзи по самой популярной тропе Йосида, с июля 2024 года будут платить сбор в размере 2 000 иен (14 долларов США).



Как сообщил японским СМИ губернатор префектуры Яманаси Котаро Нагасаки, эта плата призвана уменьшить перегруженность достопримечательности, а также будет использоваться для финансирования мер безопасности.



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Количество туристов на культовой горе, которая разделяет префектуры Яманаси и Сидзуока, вернулось к уровню, который был до пандемии. Это вновь вызывает опасения по поводу мусора, легко одетых туристов и быстрого ночного восхождения без отдыха, также известного как "восхождение пулей".



Плата будет взиматься у шлагбаума, который будет установлен на 5-й станции на тропе Йошида в префектуре Яманаси.



Тропа Йошида высотой 3 776 метров - одна из четырех троп, поднимающихся на гору. Она разделена на 10 станций, а на вершине находится 10-я остановка.

