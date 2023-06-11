



Релакс и оздоровление: Три страны Европы с лучшими СПА

Туристы все чаще обращают внимание на оздоровительные поездки. Особенно спрос на такие поездки вырос после пандемии – люди готовы сконцентрироваться на своем здоровье и хорошем самочувствии. Совместить приятное с полезным можно в лучших европейских СПА. Об этом пишет Travel Off Path.



Венгрия

Здесь можно посетить более 100 купален и курортов, особенностью которых являются высококонцентрированные минеральные воды. Только в Будапеште вашему вниманию множество термальных купален. Чрезвычайно популярны купальни “Геллерт”, которые привлекают путешественников уже больше века. Оздоровиться здесь можно в роскошной атмосфере – крытые термальные бассейны, украшенные красочными фресками. Гости купален “Геллерт” могут наслаждаться естественным солнечным светом через фирменное окно спа-центра в главном бассейне.



Купальни “Сечени” – это шумное и людное место для туристов. Здесь широкий выбор крытых и открытых бассейнов. А в старинных купальнях Радаш есть 400-летний турецкий бассейн, окруженный османскими каменными арками и мозаичным световым окном. Здесь также предлагают отдых в шести других ваннах: есть и горячие, и холодные.



Для тех, кто хочет выехать за пределы Будапешта в спокойную сельскую местность, здесь также найдется несколько достойных вариантов СПА. В двух часах езды на авто от столицы расположилось уникальное термальное озеро Хевиз – второе по величине в мире. Геотермальные течения постоянно циркулируют, поэтому воды Хевиза полностью обновляются каждые несколько дней.



Италия

Из пейзажного бассейна озера Гарда открывается один из самых лучших пейзажей в Италии. И кажется, что здесь все такое "итальянское", но это не совсем так. На озере предлагают оздоровительные процедуры в восточном стиле – от искусства тай-цзы и медитации до иглоукалывания и массажа лица гуа-ша.

Гости всемирно известного спа-центра Preidlhof Spa на юге Италии могут насладиться купанием в диком лесу, паровыми банями и соляными комнатами. Для тех, кто хочет очистить тело и разум, Preidlhof предлагает разнообразные занятия йогой, медитации и занятия по технике дыхания.



В часе езды от Рима расположен центр Palazzo Fiuggi , сочетающий свою давнюю историю оздоровления с современной западной медициной и правильным питанием. Новейшие программы лечения здесь переплелись с традиционными – от римских бань до сеансов звуковой терапии. Если вы ищете что-то более сдержанное, Saturnia Hot Springs в Тоскане может подойти лучше всего. Многоярусные бассейны голубой воды опускаются каскадом, объятые паром. Выглядит очень эстетично. Визит в такие серные бассейны очень полезен для здоровья.



Исландия

Легендарная Голубая лагуна Исландии, пожалуй, знакома всем. Но страна может предложить даже большее, здесь есть и другие геотермальные курорты мирового класса. К примеру, Sky Lagoon , который известен своими потрясающими видами на океан. Здесь смесь из горячей лечебной воды и впечатляющих пейзажей. И еще один плюс – удобное расположение неподалеку от Рейкьявика.



Еще одна интересная локация – геотермальные морские ванны на склоне скалы над заливом Скьялфанди. Здесь соленая морская вода. Ее лечебные свойства можно наслаждаться, наблюдая за китами и Северным сиянием.



Также можно посетить The Forest Lagoon с двумя гигантскими геотермальными бассейнами, спрятанными среди пышного леса. Туристы могут насладиться барами в воде, сауной и тихими комнатами для медитации среди сосен. А особый бонус – незабываемый вид на фьорд Эйяфьордюр.

Отдых с пользой для здоровья имеет особый шарм. После возвращения из такого отпуска ощущается полная перезагрузка.