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Рекордное количество израильтян посетили Турцию
11.11.2022 08:04 Ольга Белозерова

Рекордное количество израильтян посетили Турцию

 Число израильских туристов, посетивших Турцию, достигло рекордных 632 000 человек в период с июля по сентябрь.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Для сравнения в 2021 году только 115 000 израильских туристов отравились в Турцию. Рост количества путешественников свидетельствует о восстановлении туризма между Израилем и Турцией.

"Израильтяне могут долететь до Анталии за час и 15 минут, а до Стамбула - за полтора часа, и израильские арабы, и евреи действительно знакомы с турецкой культурой, они находят в ней утешение", - заявил Хакан Шахин, владелец турфирмы, специализирующейся на поездках израильтян в Турцию. 

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