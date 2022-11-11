



Рекордное количество израильтян посетили Турцию

Число израильских туристов, посетивших Турцию, достигло рекордных 632 000 человек в период с июля по сентябрь.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Для сравнения в 2021 году только 115 000 израильских туристов отравились в Турцию. Рост количества путешественников свидетельствует о восстановлении туризма между Израилем и Турцией.



"Израильтяне могут долететь до Анталии за час и 15 минут, а до Стамбула - за полтора часа, и израильские арабы, и евреи действительно знакомы с турецкой культурой, они находят в ней утешение", - заявил Хакан Шахин, владелец турфирмы, специализирующейся на поездках израильтян в Турцию.