



Распоряжение Дери: из Китая в Израиль - только с отрицательным тестом

Новый министр здравоохранения Израиля Арье Дери выдал сегодня распоряжение относительно путешественников, прилетающих из Китая.



Соответствующий указ он подписал на фоне вспышки заболеваемости COVID в КНР.



Согласно распоряжению Дери, иностранные граждане смогут сесть на рейс в Израиль из Китая только при условии наличия отрицательного результата теста на коронавирус.



Минздрав рекомендует израильтянам воздержаться от поездок в Китай.