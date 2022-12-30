Распоряжение Дери: из Китая в Израиль - только с отрицательным тестом
Новый министр здравоохранения Израиля Арье Дери выдал сегодня распоряжение относительно путешественников, прилетающих из Китая.
Соответствующий указ он подписал на фоне вспышки заболеваемости COVID в КНР.
Согласно распоряжению Дери, иностранные граждане смогут сесть на рейс в Израиль из Китая только при условии наличия отрицательного результата теста на коронавирус.
Минздрав рекомендует израильтянам воздержаться от поездок в Китай.