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Распоряжение Дери: из Китая в Израиль - только с отрицательным тестом
30.12.2022 14:26 Алина Груднева

Распоряжение Дери: из Китая в Израиль - только с отрицательным тестом

Новый министр здравоохранения Израиля Арье Дери выдал сегодня распоряжение относительно путешественников, прилетающих из Китая.

Соответствующий указ он подписал на фоне вспышки заболеваемости COVID в КНР.

Согласно распоряжению Дери, иностранные граждане смогут сесть на рейс в Израиль из Китая только при условии наличия отрицательного результата теста на коронавирус.

Минздрав рекомендует израильтянам воздержаться от поездок в Китай.

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