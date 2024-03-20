



Про-палестинские активисты разрушили туристический символ Бельгии



Знаменитая лестница Буерен в бельгийском городе Льеж за одну ночь была окрашена в цвета палестинского флага. Лестница была раскрашена в ночь с воскресенья на понедельник на этой неделе коллективом Palestine Action Belgium.



В заявлении от имени организации говорится, что "этот символический жест, который появился после аналогичных акций в нескольких городах Франции и Бельгии (Марсель, Лион, Париж, Нант, Брюссель), призван продемонстрировать солидарность Льежа с палестинским народом, который страдает от колонизации, апартеида и ежедневного насилия со стороны государства Израиль и его союзников на протяжении более 75 лет, а также геноцида с 7 октября 2023 года", - говорится в пресс-релизе коллектива.



Iconic Belgian street destroyed by Palestinian activists after they repainted the famous Bueren stairs in the city of Liege, Belgium in the colors of the Palestinian flag. pic.twitter.com/PsI8NsejYk — Oli London (@OliLondonTV) March 18, 2024

Организация также заявляет, что поддерживает требования “палестинского народа”: "немедленного прекращения убийств и насилия в Газе и на Западном берегу, а также полного и безоговорочного вывода израильской армии с оккупированных территорий. Процесс деколонизации, восстановления палестинских территорий и компенсации за все человеческие, материальные и экологические потери, причиненные в результате колонизации, также должен иметь место", - заявляют они.