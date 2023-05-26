



Португалия вводит новый налог для туристов

Власти португальского региона Алгарве решили ввести новый налог для туристов. Он начнет действовать уже в ближайшие дни.



Так, иностранцы, останавливающиеся в гостиницах, хостелах или других официальных местах, должны дополнительно заплатить €2 за ночь (максимум €10 – за пять ночей, после платить уже не придется). Скорее всего, налог будет включен в стоимость жилья.



Налог будет действовать в тестовом режиме все лето. Ожидается, что действие налога пролонгируют и на низкий сезон, но при этом тариф будет меньше.