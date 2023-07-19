



По всей Италии забастовка поездов в разгар туристического сезона

Забастовка поездов в Италии оставила пассажиров и туристов в затруднительном положении в разгар летнего сезона.



Забастовка привела к отмене даже высокоскоростных линий, которые обычно гарантированы во время частых остановок по стране, передает SchengenVisaInfo.



Отмечается, что министр транспорта Италии Маттео Сальвини подписал указ о сокращении двухдневной забастовки вдвое, однако даже сокращенная остановка привела к отмене обслуживания в будний день.



Также известно, что восемь из 20-ти запланированных поездов Trenitalia были отменены на центральном железнодорожном вокзале Милана.



Власти Trenitalia предупредили о значительном влиянии на обслуживание, которое может привести к частичной или полной отмене движения на высокоскоростных линиях Frecce и региональных поездах, а также вызвать задержки после официального прекращения забастовки.



Основные профсоюзы Италии призвали к забастовке работников Trenitalia и Italo, жалуясь на чрезмерную сверхурочную работу и нехватку кадров, а также на минимальную заработную плату и другие условия труда.



"В целом необходимо возобновить серьезную и конструктивную конфронтацию в секторе железнодорожного транспорта, чтобы конкретно улучшить условия труда и сделать их отвечающими потребностям всего персонала", - отмечается в заявлении профсоюза UIL .



Министр транспорта Италии заявил, что подписал указ о сокращении забастовки наполовину, отметив, что он принял такие меры, "потому что миллион итальянцев - пассажиров и рабочих - оказались в затруднительном положении в июле из-за высокой температуры до +35℃".