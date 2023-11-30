



По стопам Финляндии: Эстония тоже задумалась о закрытии границ с РФ

В Эстонии следом за Финляндией тоже рассматривают возможность закрытия границ с Россией.



В связи с этим, министерство иностранных дел страны порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ.



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Поясняется, что закрытие границы возможно в рамках борьбы с массовым наплывом мигрантов из России.



"Если Эстония временно закроет свою границу, те, кто в это время будет находиться в России, не смогут вернуться обратно", - пояснил министр Маргус Цахкна.