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По стопам Финляндии: Эстония тоже задумалась о закрытии границ с РФ
30.11.2023 17:01 Алина Груднева

По стопам Финляндии: Эстония тоже задумалась о закрытии границ с РФ

В Эстонии следом за Финляндией тоже рассматривают возможность закрытия границ с Россией.

В связи с этим, министерство иностранных дел страны порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ.

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Поясняется, что закрытие границы возможно в рамках борьбы с массовым наплывом мигрантов из России.

"Если Эстония временно закроет свою границу, те, кто в это время будет находиться в России, не смогут вернуться обратно", - пояснил министр Маргус Цахкна.

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