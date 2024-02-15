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Пассажирский самолет запросил аварийную посадку в РФ
15.02.2024 10:23 Алина Груднева

Пассажирский самолет запросил аварийную посадку в РФ

Утром, 15 февраля, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в международном аэропорту Шереметьево в России.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на авиаслужбы.

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Уточняется, что самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

По предварительным данным, причиной запроса мог стать отказ одного из двигателей. Позже самолет успешно сел в аэропорту.

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