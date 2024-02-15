



Пассажирский самолет запросил аварийную посадку в РФ

Утром, 15 февраля, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в международном аэропорту Шереметьево в России.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на авиаслужбы.



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Уточняется, что самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.



По предварительным данным, причиной запроса мог стать отказ одного из двигателей. Позже самолет успешно сел в аэропорту.