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Пассажир устроил переполох в самолете из-за "бомбы" в рюкзаке
26.03.2024 15:57 Алина Груднева

Пассажир устроил переполох в самолете из-за "бомбы" в рюкзаке

Самолет из Мурманска в Москву задержался из-за угрозы взрыва.

По данным SHOT, причиной задержки рейса послужил неудачный ответ пассажира.

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Уточняется, житель Чувашии попросил стюардессу положить его рюкзак не на верхнюю полку, а на свободное сидение позади него. А на вопрос о том, что там лежит, он спокойно ответил: "бомба".

В итоге, самолет не вылетел. С обысками пришли саперы, но в рюкзаке ничего опасного не нашли. Рейс задержался на два часа, но вылетел уже без шутника, которому теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

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