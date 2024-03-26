



Пассажир устроил переполох в самолете из-за "бомбы" в рюкзаке

Самолет из Мурманска в Москву задержался из-за угрозы взрыва.



По данным SHOT, причиной задержки рейса послужил неудачный ответ пассажира.



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Уточняется, житель Чувашии попросил стюардессу положить его рюкзак не на верхнюю полку, а на свободное сидение позади него. А на вопрос о том, что там лежит, он спокойно ответил: "бомба".



В итоге, самолет не вылетел. С обысками пришли саперы, но в рюкзаке ничего опасного не нашли. Рейс задержался на два часа, но вылетел уже без шутника, которому теперь грозит до 5 лет тюрьмы.