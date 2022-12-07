



Отпуск дорожает: значительный рост цен на авиабилеты в Израиле







В ходе комплексного исследования, проведенного газетой Исраэль Ха Йом цен на прямые рейсы авиакомпаний El Al, Israir и Arkia, были обнаружены огромные разрывы между средними ценами в 2019 году, до вспышки коронавируса, и сегодняшней ситуацией.



Это касается, по крайней мере, в отношении любимых израильтянами направлений: Бангкок, Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк, Будапешт и Берлин.



Например, рейсы El Al в Лондон с 2019 года подорожали на 97% - самый резкий скачок: если в декабре 2019 года цена билета в английскую столицу составляла $345 - в декабре 2022 года он будет стоить уже $681. То же самое касается Парижа: цена перелета El Al в Город огней в 2019 году составляла $299, а с тех пор она выросла на 86% - до $555.



В Israir цены также значительно подскочили. Если в 2019 году билет в Рим стоил $210, то сегодня для посещения Колизея нужно забронировать $319 - разрыв в 52% за три года. То же самое касается и рейсов компании в Будапешт: с $259 в 2019 году цена билета туда выросла на 25%, и сегодня составляет $323.



Прямые рейсы компании в Тбилиси подорожали на 17% до $351 за билет по сравнению с $299 в декабре 2019 года. Подорожали и рейсы в Барселону: перелет во второй по величине город Испании, который три года назад стоил 412 долларов, с тех пор стал дороже на 21%, и сегодня за нее нужно заплатить 497 долларов.



Важно отметить: хотя цены на авиатопливо в последние годы выросли, в то же время заявленные прибыли компаний El Al и Israir значительно увеличились. Недавно El Al сообщила о чистой прибыли в размере 67 миллионов долларов в третьем квартале 2022 года (включая единовременную прибыль в размере около 38 миллионов долларов) - впервые с начала кризиса "Короны" - в то время как прибыль Israir достигла рекордной отметки в 18 миллионов долларов за первые девять месяцев этого года. Arkia не сообщает о своих прибылях, поскольку не ее акций нет на бирже но, по сообщениям, она находится на грани выхода на фондовый рынок.



Высокопоставленный чиновник в авиационной отрасли сказал: "Аэропорт Бен-Гурион очень близок к пику своей пропускной способности, а когда возникает уравнение очень высокого спроса против очень ограниченного предложения - не только будет трудно достать билеты на самолет, но они будут очень дорогими".



"Это не будет глобальным явлением, это произойдет здесь, потому что лица, принимающие решения, слишком долго медлили с открытием еще одного аэропорта, и теперь аэропорт обслуживает огромное количество полетов", - заключил он.